24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7562
  • 6,3613
  • 274.597
  • 103544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte para bastıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün bastıkları sahte paraları diğer kentlerde piyasaya sürdürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Suç örgütü üyelerini takibe alan jandarma ekipleri, zanlıların, basılan sahte paraları diğer kentlere götürmek üzere farklı semtlerde buluştukları kişilere verdiklerini tespit etti. Bunun üzerine zanlıların iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.A. ve R.Ç'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 200, 100 ve 50 liralık banknotlar halinde sahte 500 bin lira ile 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'a terörden gözaltı

HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'a terörden gözaltı

Komşuda peş peşe depremler

Komşuda peş peşe depremler

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

O soruya Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

O soruya Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Dar gelirliye düşük faizli konut müjdesi

Dar gelirliye düşük faizli konut müjdesi

Çin’de İnternet oyunlarında süre ve para sınırı

Çin’de İnternet oyunlarında süre ve para sınırı

Etkinliklerle dolu ilk ara tatil 

Etkinliklerle dolu ilk ara tatil 

Türkiye Varlık Fonu at yarışlarını özelleştiriyor

Türkiye Varlık Fonu at yarışlarını özelleştiriyor
 

POPÜLER HABERLER

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

11 bin 800 yıl öncesine ait... Mardin'de bulundu

11 bin 800 yıl öncesine ait... Mardin'de bulundu

Yer: Rize! Yeraltından çıkan buharın sırrı araştırılıyor

Yer: Rize! Yeraltından çıkan buharın sırrı araştırılıyor

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA