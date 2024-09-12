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Güncel

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 5 bin şişe ele geçirildi

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda farklı markalarda satışa hazır 5 bin 65 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 21:21 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 5 bin şişe ele geçirildi
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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde kaçak parfüm imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yoğun kokunun bulunduğu sokakta yerini tespit ettiği kaçak imalathaneye operasyon düzenledi.

Polis, adreste farklı markalarda satışa hazır 5 bin 65 şişe sahte parfüm, 1 parfüm şişesi doldurma makinesi, 2 parfüm şişesi baskı makinesi, 250 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı madde, 88 bin 500 etiket ve 126 bin 70 cep parfüm kutusu ele geçirildi.

Şüpheli T.E. hakkında işlem başlatıldı.

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