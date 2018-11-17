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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu 

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 32 bin 833 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri,  Başakşehir ve Gaziosmapaşa'da 4 depo ile 1 imalathaneye operasyon düzenledi. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 32 bin 833 şişe sahte parfüm, 165 bin 554 karton kutu, şişe ve şişe kapağı ele geçirildi. 
 

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