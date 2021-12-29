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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da, sahte olduğu belirlenen 14 bin 160 şişe parfümün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 12:43 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:43
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü yılbaşında piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir ve Fatih'te 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 14 bin 160 şişe parfüm ve 2 bin parfüm kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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