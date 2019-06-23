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İstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesi: 04:00'te başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Seçim kurullarından gelen resmi yazıya istinaden yarın toplu ulaşım araçları sabah 04.00’te seferlerine başlayacaktır' dedi.

  • AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri dolayısıyla toplu ulaşım araçlarının 04.00'te sefere başlayacağını duyurdu. 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından, ilçe seçim kurullarından gelen "sandık kurulu çalışanlarının 06.00'da görevli olduğu okullarda bulunması gerektiği, bu nedenle toplu taşıma araçlarının 04.00'te sefere başlaması" talebine ilişkin resmi yazı paylaşıldı. 
 
Paylaşımda, "Seçim kurullarından gelen resmi yazıya istinaden yarın toplu ulaşım araçları sabah 04.00'te seferlerine başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.  

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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