İstanbul'da şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi

Öğle namazının ardından Fındıklı'dan başlayan yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemi alındı.

Ellerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıyan gruptakiler, sık sık İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Yürüyüş, Eminönü Meydanı'nda son buldu. Buradaki programda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki çatışmada şehit olan askerler ile Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri programda yaptıkları konuşmada, İsrail'in saldırılarını bir an önce durdurması ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması çağrısı yaptı.

