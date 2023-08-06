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Güncel

İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti

İstanbul'da etkili olan sıcak havada bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları da parklarda gölgelik alanları tercih etti.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 16:48 - Güncelleme:
İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Tatil gününü fırsat bilen bazı aileler, parklarda gölgelik alanları doldururken bazı vatandaşlar da denize girerek serinlemeye çalıştı.

Beşiktaş Akıntıburnu'nda denize giren Serdar Elik, AA muhabirine, "Su harikulade. Şu anda biraz soğuk. İki, üç kez girdikten sonra üşüyebiliyorsunuz. Süper bir pazar günü." dedi.

Sabah erken saatlerde kalabalık başlamadan İstanbul Boğazı'nda yüzmeye geldiklerini anlatan Elik, "Klima var ama klimadan nefret ediyoruz. O yüzden burayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nda yüzen vatandaşlardan Sudan Çal da serinlemek için girdikleri Akıntıburnu'nda suyun çok serin olduğunu anlattı.

Ümmet Salih de Arnavutköy'de büyüdüğünü ve çocukluğundan beri sıcak havalarda Boğaz'da yüzdüğünü dile getirerek, "Biz burada, bu sularda büyüdük. Sabah işim olmazsa erkenden 07.00-07.30'da geliyorum. Su tam serinletecek kıvamda. Ne çok sıcak ne çok soğuk." dedi.

Salih, Boğaz'daki akıntıdan dolayı burada yüzeceklerin dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, zaman zaman boğulmaların meydana geldiğini kaydetti.

  • sıcak hava
  • denize girme
  • gölgelik alanlar

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