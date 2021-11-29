İstanbul'da şiddetli fırtına: 2 kişi hayatını kaybetti

AA/DHA 29 Kasım 2021 Pazartesi 13:42 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:14

İstanbul'da öğleden sonra hızını artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

- ÇAMLICA TEPESİ'NDE BULUNAN TÜRK BAYRAĞI KOPTU

Öğle saatlerinden sonra hızını daha da artıran rüzgarın etkisiyle Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Bağcılar'da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görülürken, bazı sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için bağlanarak sabitlendi.

Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü, çatılardan kopan parçalar aşağı düştü.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü. Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı. Üsküdar Bosna Bulvarı'nda da devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

- TELEFERİK VE DENİZ OTOBÜSLERİ SEFERLERİNDE İPTALLER OLDU

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Şehir Hatları da Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.



ESENYURT'TA ÇOCUĞUNU KURTARDIKTAN SONRA ÇATININ ALTINDA KALAN ANNE ÖLDÜ

Esenyurt'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altından çocuğunu kurtarıp, kendisi kaçamayan anne Elif Şanver hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.20 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı o sırada aşağıda çocuğuyla yürüyen Elif Şanver'in üzerine düştü. Çocuğunu kurtaran kadın, çatının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan kadını çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Şanver, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Şanver kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşanan olayı anlatan Bağlarçeşme Mahallesi Muhtarı Ali Deli, "Terasın uçmasıyla bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Çocuk vardı. Çocuk çok şükür kurtuldu. Çatının uçtuğunu görünce kendini üzerine attı. Altında kaldıkları tahtayı çıkarınca sağ salim çocuğu çıkardık. Kadın kafasını yere vurunca kanlar içinde kalmıştı. Çocuk kurtuldu" dedi.

İZMİR'DE FIRTINA NEDENİYLE BİR BİNADAN ARACIN VE YAYANIN ÜZERİNE BETON PARÇALARI DÜŞTÜ

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle tadilattaki bir binadan, seyir halindeki bir aracın ve kaldırımdaki yayanın üzerine beton parçası düştüğü anlar güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

İsmet Kaptan Mahallesi 1362 Sokak'ta tadilat yapılan bir binadan, etkili olan fırtına nedeniyle gaz beton parçaları düştü.

Seyir halindeki bir aracın ve kaldırımda bekleyen bir kişinin üzerine düşen beton parçaları nedeniyle yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, sokak içerisinde ilerleyen hafif ticari aracın üzerine gaz beton parçalarının düştüğü, o esnada kaldırımda elinde telefonla bekleyen bir kişinin ise üzerine düşen beton parçalarından son anda kaçtığı görülüyor.

İZMİR'DE FIRTINA NEDENİYLE DENİZ TAŞTI

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı.

Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı.

Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu.

Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor.

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü.

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri, 08.25'te iptal edilmişti.

ÇATALCA'DA SAAT KULESİNİN DEVRİLMESİ KAMERADA

ÇATALCA'da saat kulesinin devrilmesi kameraya yansıdı. Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı

BALIKESİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; SAHİLDEKİ RESTORANLARI SU BASTI

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle sahildeki restoranları su bastı, balıkçı tekneleri zarar gördü.

Marmara ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, sahildeki iş yerlerine zarar verdi. Birçok restoran su altında kaldı. Sahilde bağlı olan balıkçı tekneleri de hasar gördü. Tekne sahipleri, suları kovalarla boşaltmaya çalıştı.

'HASAR TESPİTİ İÇİN FIRTINANIN DİNMESİNİ BEKLİYORUZ'

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Fırtınayı bekliyorduk. Saat 12'den sonra etkili olmaya başladı. Yaşam olumsuz yönde etkilendi. Sahilde bulunan bazı lokantalar su altında kaldı. Önlemlerimizi aldık, hasar tespiti için fırtınanın dinmesini bekliyoruz" dedi. Fırtına deniz ulaşımını da aksattı, Erdek ile Tekirdağ seferleri iptal edildi.

TEKİRDAĞ'DA KUVVETLİ LODOS ETKİLİ OLUYOR

Tekirdağ'da kuvvetli lodos nedeniyle 5 ağaç devrildi.

Kent merkezi ile çevre ilçelerde dün akşam başlayan lodos etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle Ertuğrul ve 100. Yıl mahallesinde ağaçlar devrildi.

Yola devrilen ağaçlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

Hava sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte lodosun yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker de bekleyişini sürdürüyor.

BODRUM'DA FIRTINA ETKİLİ OLDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Oluşan dev dalgalar, Bodrum Kalesi ve Kumbahçe'de bazı iş yerlerine zarar verdi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, karaya vuran dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaştı. Bodrum Kalesi ve Kumbahçe'de bazı iş yerleri zarar gördü. Balıkçı ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü de Bodrum-Kaş arasında, denizler için fırtına uyarısı yapıldı.

ÇATALCA'DA LODOS TIR'LARI BÖYLE DEVİRDİ

ÇATALÇA Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. O anlar arkadan gelen sürücünün kamerasına yansıdı

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı

ESENYURT KIRAÇ'TA ÇATI UÇTU: 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı biri bebek 4 kişinin üzerdine düştü

Olay Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı.Lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı parçaları yolda yürüyenlerin üzerine düştü. Olayda biri bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANE ÇATISINDA ÇALIŞAN İŞÇİ, RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DUVARIN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

Olay, öğle saatlerinde ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Hastanenin çatısına yapılan ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı. Birlikte çalıştığı babası Ahmet Duran, hastaneni sağlık personeline haber verdi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Serkan Duran, acil servise kaldırıldı. Serkan Duran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.