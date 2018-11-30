İstanbul’da şiddetli fırtına gece boyunca devam etti

İstanbul’da iki gündür etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti

Dalgalar dalgakıran boyunu aştı

Rüzgarın etkisiyle dev dalgalar kıyılara vurdu. Yer yer bazı dalgaların dalgakıran boyunu aştığı görüldü.

Vatandaşlar ateş yakarak ısındı

Şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar ateş yakarak ısındı. Üsküdar sahilde bazı vatandaşlar ise manzarayı seyretti.

Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.