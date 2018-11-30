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İstanbul’da şiddetli fırtına gece boyunca devam etti

İstanbul’da iki gündür etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürüyor. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

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İstanbul’da iki gündür etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti 
 
Dalgalar dalgakıran boyunu aştı 
 
Rüzgarın etkisiyle dev dalgalar kıyılara vurdu. Yer yer bazı dalgaların dalgakıran boyunu aştığı görüldü. 
 
Vatandaşlar ateş yakarak ısındı 
 
Şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar ateş yakarak ısındı. Üsküdar sahilde bazı vatandaşlar ise manzarayı seyretti. 
 
Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi. 

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