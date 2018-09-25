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İstanbul'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi

İstanbul'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Bayrampaşa'da yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine devrildi.

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Bayrampaşa'da, Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 38 JZ 058 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.
 
Araç sahibinin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ağaç kaldırıldı.
 
Refüjdeki ağaç yola devrildi 
 
Fatih'te ise Vatan Caddesi'nde kuvvetli rüzgar refüjdeki bir ağacın yola devrilmesine neden oldu.
 
Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Polis ekipleri caddeyi Aksaray yönüne trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
 
Devrilen ağacın iş makinesiyle yoldan kaldırılması sonrası trafik tekrar normale döndü.

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