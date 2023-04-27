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İstanbul'da şiddetli sağanak

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, şehir içi trafikte yoğunluk meydana geldi.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
İstanbul'da şiddetli sağanak
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Kentin Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, yollarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolunda, ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle D-100 kara yolunda Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Çamlıca Gişeler arasında trafik adım adım ilerliyor.

Yağışın aralıklarla devam ettiği D-100 kara yolu Tuzla-Kadıköy arasında da yer yer trafik yoğunluğu mevcut. TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli-Ataşehir arasında, TEM bağlantı yolları ile sahil hattında trafikte yoğunluk gözleniyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Avrupa Otoyolu ile Büyük İstanbul Otogarı yolundaki trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

Sağanak nedeniyle yollarda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Büyükdere Caddesi'ndeki Gültepe Kavşağı'nda, D-100 kara yolunun Edirnekapı mevkisinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğunluk sürüyor.

Yağış, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da da etkili oluyor. Büyükçekmece'de bazı alt geçit ve yollarda su birikintileri oluştu. D-100 kara yolunun Küçükçekmece istikametinde de trafik yoğunluğu devam ediyor.

Esenyurt Haramidere bağlantı yolundaki trafikte de sağanağın etkisiyle yoğunluk görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

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