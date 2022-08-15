İstanbul'da şiddetli yağış: Araçlar mahsur kaldı, tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Kentin en işlek yerlerinden Taksim Meydanı ve Eminönü'nde yağış sürüyor. Yürümek isteyen vatandaşlar sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanların tentelerinin altına saklandı, kimileri ise ıslanmamak için koşmak zorunda kaldı.

MALTEPE'DE AŞIRI YAĞIŞ

Aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Maltepe Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak'ta saat 10.00 sıralarında otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Belediyeye ait iş makineleri sokakta tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

"KAPIYI AÇTIĞIM ZAMAN DENİZ GİBİYDİ HER YER"

Yarısına kadar suya batan araçtan çocuklarıyla birlikte son anda çıktığını anlatan Berfin Çalık, "Bir anda fark edemedim. Göl gidiydi. Arabam yarısına kadar suya batmıştı. Çocuğumda bir şey yok. Son anda çıktım. Kapıyı açtığım zaman deniz gibiydi her yer. Bende bir şey yok çok şükür. Mazgallar tıkanmış sanırım. Ben 5 yıldır buradayım, bu noktayı hiç böyle hatırlamıyorum. Aniden bastıran yağmur neticesinde böyle bir şey yaşadık" dedi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yağış Anadolu yakasında Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de etkili oluyor. Yağışın nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk oluştu.

D-100 Karayolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe arasında, TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında sürücüler yağış nedeniyle çok yavaş ilerliyor.

Avrupa yakasında sağanak sabah saatlerinde özellikle Beykoz ilçesinde etkili oldu.

Yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent genelinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 10.06 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 54 ölçüldü.

- AKOM'DAN YAĞIŞIN ETKİSİNİ ARTIRACAĞI UYARISI

Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, sağanağın sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, "Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

TARİHİ KAPALI ÇARŞI'YI SU BASTI, ESNAF ZOR ANLAR YAŞADI

Fatih'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaflar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Fatih'te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Ayrıca, Kapalı Çarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su bastı. Baskın nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarfetti. Esnafın bazı ürünleri su altında kaldı.

TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tramvay seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başlandı.

Sağanaktan kaynaklı Fatih Aksaray bölgesinde tramvay seferlerinde aksamalar yaşanmaya başladı. Su birikintilerinden dolayı da bazı bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

YENİKAPI ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

İstanbul Yenikapı alt geçidini su bastı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.

İETT OTOBÜSÜNÜ SU BASTI

Üsküdar ilçesinde içerisinde yolcular da bulunan hareket halindeki bir İETT otobüsünü su bastı.

Vatandaşlar bulundukları otobüsün sular altında kalmasını korku dolu gözlerle izledi.

AFAD'DAN UYARI

AFAD'dan yeni uyarı geldi. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İstanbul Anadolu yakasında etkili olan yağışların bugün öğleden sonra il genelinde etkili olması beklenmektedir. AFAD ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz haline geçirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Beykoz'da yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi.

1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

SAĞANAK, HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

İstanbul'da, etkili olan sağanak nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle Pegasus Hava Yolları'nın Tel Aviv-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Bir süre havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçak Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi.

Aynı saatlerde birçok uçak da havada tur attı. Uçakların yakıt kritiğine girmemesi için 09.28-10.20 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara öncelik verilirken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.