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İstanbul'da şiddetli yağış başladı

İstanbul'da sağanak yağış başladı. Yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstanbul Adliyesi'nin bulunduğu Çağlayan'da aniden bastıran yağmur nedeniyle adliyeye gelen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

19 Haziran 2020 Cuma 11:57 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 11:57
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İstanbul'da sağanak yağış başladı. Yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstanbul Adliyesi'nin bulunduğu Çağlayan'da aniden bastıran yağmur nedeniyle adliyeye gelen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

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