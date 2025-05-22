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İstanbul'da silahlı hesaplaşma: Güvenlik, saldırganı vurdu!

İstanbul Beylikdüzü'nde daha önce defalarca kurşunlanan iş merkezi yine saldırıya uğradı. Güvenlik görevlisinin karşılık verdiği olayda, motosikletli saldırganlardan biri hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar, şehirdeki güvenlik endişesini bir kez daha gündeme taşıdı.

IHA22 Mayıs 2025 Perşembe 14:00 - Güncelleme:
İstanbul'da silahlı hesaplaşma: Güvenlik, saldırganı vurdu!
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İstanbul Beylikdüzü'nde daha önce 5 kez kurşunlanan iş merkezi, yine motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. İş merkezinin güvenlik personeli, bu kez saldırganlara silahla karşılık verdi. Olayda saldırganlardan biri hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece 04.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. Daha önce 5 kez kurşunlanan iş merkezi yine saldırganların hedefi oldu.

Motosikletli iki saldırgan, iş merkezine gelerek kurşun yağdırdı. İş merkezinin güvenlik personeli, saldırganlara silahla karşılık verdi. Bunun üzerine saldırganlar motosikletle kaçarken, iki güvenlik personeli araçla şahısları bir süre takip etmeye çalıştı. Kaza yaparak motordan düşen saldırganlar ise başka bir araçla Beylikdüzü Devlet Hastanesine gitti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan çatışmada boynundan vurulan saldırganlardan Doğukan Arslan hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan diğer saldırgan Ömer Alphan ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri K.G. isimli güvenlik personelini gözaltına aldı. Zanlılara ateş eden H.A. ise olay sonrası kayıplara karıştı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

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