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İstanbul'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evinde bulunan bir kadın da seken mermilerden birisinin isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı.

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Silahlı bir grupla 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek arasında Zeyrek Mahallesi Hasan Baba Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Özbek, kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak ağır yaralandı.

Bu sırada seken kurşunlardan birisinin isabet etmesi sonucu evindeki bir kadın da kolundan yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden bir araçla kaçtı.

Sokakta İSKİ'ye ait park halindeki 34 FE 7709 plakalı araçta da kurşun isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı sonucu sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Dr. Siyami Hersek Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Mustafa Yusuf Özbek, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ameliyata alınan kolundan yaralı kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, kaçan saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

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