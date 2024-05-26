İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2024 Pazar / 19 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da silahlı saldırı! 1 ölü

Esenyurt'ta, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 19:58 - Güncelleme:
İstanbul'da silahlı saldırı! 1 ölü
ABONE OL

Koza Mahallesi 1655 Sokak'taki iş yerine gelen şüpheli, içeride oturanlara silahla ateş açıp kaçtı.

Saldırıda, dükkandaki Burak T. ile Alican B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Burak T. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Alican B'nin ise tedavisi sürüyor.

Bu arada, saldırıdan sonra zanlının kaçış anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, saldırının alacak meselesi nedeniyle düzenlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.