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İstanbul'da silahlı saldırıya giden şüpheliler polise takıldı

Esenyurt'ta iddiaya göre silahlı saldırı gerçekleştirmek için çalıntı motosiklet ile seyir halinde olan 2 şüpheli, silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

DHA4 Ekim 2024 Cuma 17:23 - Güncelleme:
İstanbul'da silahlı saldırıya giden şüpheliler polise takıldı
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada seyir halindeki motosiklet durduruldu. Plakası sorgulanan motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Motosikletteki 2 şüpheliye de Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan GBT sorgulamasında şüpheli Berkay U.'nun (23) 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın (23) ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan ekipler, yaptığı üst ve motosiklet aramasında 2 silah, 2 maske ve çok sayıda kurşun ele geçirildi. Şüphelilerin çalıntı motosiklet ve silahlarla silahlı saldırı gerçekleştirmeye gittiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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