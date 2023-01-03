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İstanbul'da sis devam ediyor

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

AA3 Ocak 2023 Salı 07:15 - Güncelleme:
İstanbul'da sis devam ediyor
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İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.

Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.

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