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İstanbul'da sis eşsiz manzaralar oluşturdu

Sabah saatlerinden itibaren oluşan sis İstanbul Boğazı'nda etkili oldu. TEM Ümraniye Otoyolu üzerinde de sis nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

HABERİN
GALERİSİ
AA04 Aralık 2020 Cuma 13:02 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 13:03
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Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere, kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı.

TEM Ümraniye Otoyolu üzerinde de sis nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Çok sayıda amatör balıkçı da Beykoz Çubuklu Sahiline gelerek balık tuttu.

Öte yandan sis, İstanbul Boğazı'nda güzel manzaralar da oluşturdu.

- ŞEHİR HATLARI'NIN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları, İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, İstinye-Çubuklu arabalı vapuru, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Haliç ve Boğaz hattı, Küçüksu-İstinye ile Anadolukavağı-Üsküdar arasındaki vapur seferleri yapılamıyor.

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