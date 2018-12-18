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İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı ile kentin bazı çevrelerinde sis etkili oluyor.

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İstanbul Boğazı ile kentin bazı çevrelerinde sis etkili oluyor.
 
Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve İstanbul Boğazı'nda bölgesel olarak gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle zaman zaman ulaşım aksıyor.
 
Şişli'deki gökdelenler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir bölümü de sis altında kaldı.
 
Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde de sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pusun etkili olduğu belirtildi.

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