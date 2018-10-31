İstanbul'da etkili olan sis ulaşımı aksattı
Avrupa Yakası'nda Silivri, Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, ulaşımı aksattı
- AA
Kentin Avrupa Yakası'nda başta Silivri olmak üzere Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, ulaşımı aksattı.
Görüş mesafesinin bazı noktalarda 10 metreye kadar düştüğü Silivri'de, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
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