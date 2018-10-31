Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da etkili olan sis ulaşımı aksattı

Avrupa Yakası'nda Silivri, Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, ulaşımı aksattı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentin Avrupa Yakası'nda başta Silivri olmak üzere Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, ulaşımı aksattı.

Görüş mesafesinin bazı noktalarda 10 metreye kadar düştüğü Silivri'de, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA