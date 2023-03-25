İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
Güncel

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
ABONE OL

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava muhalefeti sebebiyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanıyor.

Bu kapsamda, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Anadolukavağı-Üsküdar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Haliç, Kabataş-Çengelköy, Bostancı-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Avcılar, Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy-Avcılar, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü seferleri yapılamıyor.

Anlık güncellenen sefer iptalleri "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebilecek.

Öte yandan, yoğun sis Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Maltepe, Kadıköy sahili ile Adalar arasındaki bölgede etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ile Eminönü sahilinde de sis etkili oluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.