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İstanbul'da ''şok evlerine'' operasyon

İstanbul'da düzensiz göçmenlerin kaldığı evlere düzenlenen operasyonda 38 kişi yakalandı.

AA25 Nisan 2023 Salı 10:54 - Güncelleme:
İstanbul'da ''şok evlerine'' operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evleri" olarak nitelendirilen ikametlere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Arnavutköy'de belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 38 düzensiz göçmen ile 2 ev sahibi yakalandı.

Söz konusu evlerin sahiplerine toplam 218 bin 120 lira da idari para cezası uygulanıp haklarında adli işlem başlatıldı.

Bu evlerdeki incelemelerde, koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayıp haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenlerin de sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

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