İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 19:10 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 19:10





8 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.

Hafta sonunu şehir dışında geçirmek için otomobilleriyle yola çıkan vatandaşlar da yoğunluğa sebep oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre 19.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Beykoz Kavacık'ta alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, manav, market ve balık tezgahlarında yoğunluk oluşturdu.



TEM Kavacık ve TEM Ümraniye Otoyolu Ataşehir yönünde yer yer araç yoğunluğu yaşanırken, otoyola ulaşan bağlantı noktalarında da vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Zabıta ekipleri pazar alanında vatandaşları maske, mesafe hijyen kurallarına dikkat etmeleri için sık sık anonslarla uyardı.