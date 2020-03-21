İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geldi mi?

21 Mart 2020 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:03

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünyaya yayılan corona virüsü salgınına dair tedbir ve önlemler alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamalarına göre Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı 670’e bugüne dek toplam can kaybı 9 olarak kaydedildi. Corona virüsü sebebi ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken Türkiye'de önlem almak amacıyla bir dizi karar aldı. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine corona virüs tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gündemde değil. Corona virüsü sebebi ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken Türkiye de önlem almak amacıyla bir dizi karar aldı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi.

Genelgeye göre, "umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (alışveriş merkezi ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri" geçici bir süreliğine bugün saat 00.00 itibarıyla durdurulacak.

Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç, saat 00:00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek.

Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de saat 00.00 itibarıyla durdurulacak.

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez Aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da corona virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdiklerini açıkladı.

Örgüt Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Bu hastalığın artık bir adı var" dedi ve Covid-19'un 'korona'nın co'su, virüs'ün vi'si ve hastalık kelimesinin İngilizcesi 'disease' sözcüğünün d'sinden türetildiğini söyledi.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Wuhan şehrinde başlayan bu enfeksiyonun muhtemelen deniz ürünleri ve çeşitli vahşi hayvan et ürünlerinin de satıldığı pazardan insana bulaştığı düşünülmektedir. Şu an hastalığın insandan insana bulaştığı kanıtlanmıştır. Bulaşma şu ana kadar yoğunlukla hasta ile aynı ailede ya da ortamda bulunanlarda ve damlacık önlemlerini almayan sağlık çalışanlarında görülmüştür. Bulaşma genellikle hasta kişinin öksürmesi ve aksırması sırasında oluşan damlacıklarının 1 m’ye kadar yakın temasta ve korunmasız kişilerin solunum yollarından girmesi ile olmaktadır.