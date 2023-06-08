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Güncel

İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! 2 ölü

İstanbul Fatih'te çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 21:58 - Güncelleme:
İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! 2 ölü
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Alınan bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, öğle saatlerinde Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıktı.

Bölgede tavukçuluk yapan Beşir K. ve Harun K, müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle bu kişiyle tartıştı.

Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir K. ve Harun K'ye silahla ateş açtı. Bu kişilerin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çatışmada ağır yaralanan Beşir K. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, çevredeki 4 kişi de hafif yaralandı.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

VATANDAŞLARIN KAÇIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay esnasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde silah seslerini duyan vatandaşların civarda bulunan bir otele sığındığı görüldü.

Silahlı saldırı anını gören Ümit Şümüş adlı vatandaş, "Birkaç arkadaş geldi biber gazı sıktılar pazarın içine doğru. Buradaki esnaf arkadaşlar da 'çocuklar var neden biber gazı sıkıyorsun?' diye tepki gösterdi. Onlar ters tepki verince de esnaf darp etti bunları. Bunlar gitti 'geleceğiz' dediler pompalıyla geldi. Sağa sola her yere ateş ettiler. Gördüğüm kadarıyla 2 kişi yerde yatıyordu. Daha sonra bir bayanın da yaralı olduğunu söylediler. Daha sonra polis ekipleri geldi" şeklinde konuştu.

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