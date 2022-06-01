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İstanbul'da son 24 saatte 285 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaçak göçmenlerler mücadele kapsamında son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda, çoğunluğu Suriye ve Afganistan kökenli 285 kaçak sığınmacı yakalandı.

IHA1 Haziran 2022 Çarşamba 08:24 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl Göç İdaresine teslim edildi

Yasadışı göçmenlere yönelik dün İstanbul'un en kilit ilçelerinden Esenyurt'un ara mahalleleri, meydanları ve umuma açık alanlarında yapılan denetimlerde, 80'i Suriye, 54'ü Afganistan, 38'i Fas ve 113'ü diğer ülkelerden olmak üzere toplam 285 düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği ve sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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