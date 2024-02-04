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İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç farklı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı.

DHA4 Şubat 2024 Pazar 11:11 - Güncelleme:
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı
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Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar'da, 3 farklı suç örgütüne karşı yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 3 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 164 fişek, 1100 gr uyuşturucu madde ve 59 bin 830 lira para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'da 3 farklı suç örgütüne yönelik üç farklı ilçede operasyonlar düzenlendi. Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar'da düzenlenen operasyonlarda, 3 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 164 fişek, 1100 gr uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 2 kar maskesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 830 lira para ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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