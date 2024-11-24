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  • İstanbul'da suç örgütü operasyonlarında yakalanan 41 şüpheliden 31'i tutuklandı
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İstanbul'da suç örgütü operasyonlarında yakalanan 41 şüpheliden 31'i tutuklandı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 31'i tutuklandı.

AA24 Kasım 2024 Pazar 12:35 - Güncelleme:
İstanbul'da suç örgütü operasyonlarında yakalanan 41 şüpheliden 31'i tutuklandı
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç örgütüne üye olmak, iş yerinde silahlı saldırı, ikamete silahlı saldırı, iş yeri kundaklama, araç kundaklama, yağma amaçlı tehdit, 6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Şüphelilerin yakalanması için 8-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 41 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı silah atölyesi bulunurken, 2 sahte plaka, 4 balistik çelik yelek, 4 kalem tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 49 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 291 tabanca şarjörü, 4 otomatik silah şarjörü, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 1023 fişek, 41 kartuş, 2 tabanca sürgüsü üretim kalıbı, 142 tabanca namlusu, 152 ucu açılmış namlu, 170 tabanca sürgüsü, 1692 tabanca gövdesi, 60 kurusıkı tabanca namlusu ile çok sayıda silah parçaları ele geçirildi.

Ekipler, Pendik'te Barış Boyun suç örgütü tarafından 25 Eylül'de bir iş yerine gerçekleştirildiği ileri sürülen yağmalama olayına ilişkin güvenlik kamerası kaydına da ulaştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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