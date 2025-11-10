İSTANBUL 22°C / 14°C
  İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı
Güncel

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 20:57 - Güncelleme:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yürütülen çalışmalar neticesinde, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 eyleme karıştığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan, 1 şüphelinin işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

