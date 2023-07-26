İSTANBUL 37°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9516
  • EURO
    29,8394
  • ALTIN
    1708.88
  • BIST100
    6656.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı
Güncel

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında Bahçelievlerde'de bir kişiyi öldürdüğü tespit edilen 'Fistan Dalton' lakaplı M.U'nun da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de 4 Temmuz'da B.D'nin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyesi olan "Fistan Dalton" lakaplı M.U'nun cinayeti işlediğini tespit eden ekipler, şüphelinin adresini belirledi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki adrese operasyon yapan ekipler, çatı katına kaçıp silahını kullanmaya teşebbüs eden M.U'yu bacağından vurup yakaladı.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, cinayete yardım eden şüphelilerin kimlik bilgilerini ve adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 çelik yelek, seyyar polis çakarı, kar maskesi, eldiven ile cinayet olayında şüphelinin giydiği kıyafetler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Tedavisinin ardından M.U ile 12 şüpheli işlemleri için emniyette götürüldü.

  • suç örgütü operasyonu
  • gözaltı
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.