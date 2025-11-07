İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Elebaşının 13 adamı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde çetelere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Suç ağlarına ve yeraltı örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda; İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren liderliğini cezaevinde hükümlü T.A.'nın yaptığı suç örgütünün faaliyetleri organize polisi tarafından mercek altına alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda; "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "6136 SKM" ve "Silahlı Tehdit" gibi eylemler gerçekleştiren şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul ve Balıkesir'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız toplu tabanca, 7 silah sürgü kapağı, 1 namlu, 2 şarjör ve silah yapımında kullanılan metal parçalar ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltındaki çete fertleri ile ilgili yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.