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İstanbul'da suç örgütü operasyonu

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
İstanbul'da suç örgütü operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerinin engellenmesi ve deşifre edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinin, Eyüpsultan'da iki farklı araca kalaşnikof marka uzun namlulu silah taşınması, Küçükçekmece'de ve Bağcılar'da yaşanan silahlı saldırılarda 7 kişinin yaralanması olaylarına karıştığını tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 3 çelik yelek ve çalıntı araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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