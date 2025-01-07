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İstanbul'da suç örgütü operasyonu

İstanbul'da turistlerin kontrol etme bahanesiyle aldıkları paralarını çaldıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

AA7 Ocak 2025 Salı 13:25 - Güncelleme:
İstanbul'da suç örgütü operasyonu
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Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih'te bazı taksi şoförleri ve taksicilerle birlikte hareket eden kişilerin, turistlerin paralarını geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle alıp tırnaklama (avuç içerisinde saklama) yoluyla çaldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçleri 13 ilçede 36 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen Saffet Ü'nün de aralarında bulunduğu 24 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve 1 çakar lamba ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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