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Güncel

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 12:18 - Güncelleme:
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde tutuklu olan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı.

Soruşturmada, Şişli'de bir oto yıkamacının yağmalanması, Bağcılar'da oto galerinin yağma amacıyla tehdit edilmesi, Esenyurt'ta E.K. adlı kişiye ait otomobilin kundaklanması ve Pendik'te iş yeri sahibi M.M.N.A'nın yağmalanması eylemlerinin örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Tespit edilen 15 şüpheliden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlenirken, polis ekiplerince 11 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1'i 18 yaşından küçük 9 zanlı gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda biri ruhsatsız 3 tabanca, pompalı tüfek, 2 balistik çelik yelek ve 309 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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