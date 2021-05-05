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İstanbul'da suç örgütüne operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:27 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:27
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde, Kağıthane ve Ümraniye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçede operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

KAĞITHANE'DE İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerden biri Kağıthane'ye bağlı Gürsel Mahallesi Vefa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katı oldu. Saat 06.00'da adrese gelen ekipler evde yaptıkları işlemlerin ardından iki kişiyi gözaltına aldı.

ÜMRANİYE'DE DE BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Ümraniye, Madenler Mahallesi Kalkandere Sokak'ta bulunan adrese yapılan baskında da ekipler bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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