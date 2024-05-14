İBB Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı. Meclis toplantısında İSKİ Genel Kurulu da yapıldı.

Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

İBB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 36 ila 60 oranında zam yapılmasını istediği teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 23,72 lira olan mevcut fiyatın yüzde 36 oranında zamla 32,28 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 34,14 lira olan fiyatın yüzde 44 zamla 49,17 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 46,49 lira olan fiyatın da yüzde 53 artışla 71,10 lira olması istendi.

Teklifte iş yerlerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademenin kademe oranı 0-15 olarak değiştirilerek 62,14 lira olan fiyatın yüzde 36 zamla 84,51 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 71,88 liradan yüzde 44 zamla 89,49 liraya, yeni eklenen 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 71,88 liradan yüzde 53 zamla 109,98 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 71,88 liradan yüzde 60 zamla 114,99 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Tarife Komisyonu Üyesi olan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, "Suyun, temel insani ve zaruri bir hak olduğunu bu meclisteki herkes bilir. Bu insani hakkın bilinmesine rağmen bugün suya yapılmak istenen konutlarda yüzde 53'lere ve iş yerlerinde yüzde 60'lara varan zamlarla karşı karşıyayız. Yapılan zamların İstanbul'da yaşayan halkımız için makul ve kabul edilebilir düzeyde olmadığını değerlendiriyoruz. AK Parti Grubu olarak 11, 12, 13 No'lu tekliflere muhalefet şerhimizi belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mecliste oylanan suya zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.