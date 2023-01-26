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İstanbul'da taksilerde yeni dönem: Teklif kabul edildi! Dolu, boş, rezerveli...

İBB'nin 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' UKOME'de görüşülen karar sonrasında oy çokluğuyla kabul edildi. Bu çerçevede taksilerin tepelerinde dolu, boş, rezerveli gibi ifadeler yer alacak.

IHA26 Ocak 2023 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
İstanbul'da taksilerde yeni dönem: Teklif kabul edildi! Dolu, boş, rezerveli...
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İBB'nin "Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" UKOME'de görüşülen karar sonrasında oy çokluğuyla kabul edildi. Bu çerçevede taksilerin tepelerinde dolu, boş, rezerveli gibi ifadeler yer alacak.

  • UKOME
  • tepe lambası

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