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İstanbul'da, ''tam kapanma'' döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' döneminin sona ermesi ve 'kademeli normalleşme' döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da arttı.

AA17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:37 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:37
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Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibariyle sona erdi. "Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki çeşitli noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.

17 gün süren kapanmanın ardından işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda da "tam kapanma" dönemine oranla kalabalık oluşturdu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.

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