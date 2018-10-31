İstanbul'da tamirci adam çekiciden düşen araçla minibüs arasında kaldı

Kağıthane Çağlayan’da saat 16.00 sıralarında yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda, 34 UL 5174 plakalı trafik çekicisinin sürücüsü Mehmet Y., arızalı bir aracı yükleyerek tamirhaneye getirdi. Cadde üzerinde yol kenarına çekiciyi park eden sürücü, ardından arızalı aracı indirmek için rampayı aşağıya indirdi. Ancak el freni çekilmeyen hafif ticari araç, kaymaya başladı. O esnada tamirhanenin önündeki minibüsün motorunun tamirini yapan Hüseyin Avni Gezer (60), araçla minibüsün arasında kaldı. Vatandaşların yardımıyla araçların arasından çıkartılan adam bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaldırıma yatırılan yaralı Gezer için vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.