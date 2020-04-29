İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9901
  • EURO
    7,5961
  • ALTIN
    383.403
  • BIST100
    100760
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da tarihi camiye zarar veren kişi gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da tarihi camiye zarar veren kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'ndaki tarihi Arap Camisi'ne zarar veren kişi gözaltına alındı.

AA29 Nisan 2020 Çarşamba 11:34 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 11:34
ABONE OL

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Tersane Caddesi'ndeki Arap Camisi'ne giren bir kişinin camiye zarar verdiği ve doğal gaz vanasını açtığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, doğal gazı dışarıdan keserek, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Birol Ç'yi ikna edip gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan emniyette 8 kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İşte yerli solunum cihazının üretim aşamaları!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.