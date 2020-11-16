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İstanbul'da tarihi çeşmeyi parçalayan feci kaza

İstanbul Kadıköy'de tarihi Galib Paşa Camii çeşmesi bir aracın çarpması sonucu parçalandı. Feci kaza saniye saniye görüntülendi.

DHA16 Kasım 2020 Pazartesi 13:09 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:09
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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ilerleyen Ahmet Yıldız yönetimindeki otomobil, Ethem Efendi Caddesi'nden gelen ciple çarpıştı. Kazanın ardından savrulan cip, Galib Paşa Camii'nin önünde bulunan tarihi çeşmeye çarptı. Kazada çeşmede büyük çaplı hasar meydana geldi.

1898 yılında yaptırılan Galib Paşa Camii çeşmesinin restorasyonu için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kadıköy Belediyesi İmar Müdürü Bihterin Güven ise "Şanssız bir trafik kazası olmuş. İlçemizin en güzel çeşmelerinden biri. Anıtsal niteliği de var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde bir çeşme. Eski eser inceleyen arkadaşlarımız gelip inceleyecek. Tekrar eski bütün haline getirilmeye çalışılacak" diye konuştu. Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini, "İnsanın içi sızlıyor. Bağdat Caddesi'nde her zaman olan bir durum. Süratli geçiyorlar. Korkarak yürüyoruz artık sokaklarda" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan tarihi çeşmenin parçalandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza yapan cipin savurularak çeşmeye çarptığı görülüyor.

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