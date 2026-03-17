İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Mart'ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbar neticesinde Sancaktepe'de bir araca operasyon düzenlendiği ve 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İddianamede, yapılan arama sonucunda, torbaların içerisinde Orta Çağ, Avrupa, Roma İmparatorluğu ve İslami döneme ait sikkelerin de aralarında bulunduğu 8 bin 582 parça eser ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen eserlerden 1'i hariç tamamının arkeolojik ve etnografik nitelikli tarihi eser statüsünde olduğu belirtilen iddianamede, gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin hakimlikçe tutuklandığı aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde atılı suçu işledikleri belirtilerek, tutuklu şüpheli Adnan Karabüber ile diğer şüpheliler Ali Köleoğlu, Ali Sekmen ve Atilla Köloğlu'nun "2863 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.