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İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 78 parça ele geçirildi

Şişli'de bir sanatevine düzenlenen operasyonda Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 78 parça tarihi eser ele geçirildi.

AA & DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:21 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:24
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında Şişli'de bir sanatevinde çok sayıda kaçak tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese 12 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, Osmanlı dönemine ait türünün nadir örneği olan taşınmazdan söküldüğü değerlendirilen cam vitray, nadide işçilikli Osmanlı eserleri olan üzerleri bitkisel motifli İznik ve Çanakkale seramik örnekleri, Selçuklu dönemine ait toprak kaseler, kufi ayet yazılı bronz eser, Safevi dönemine ait miğfer, kilise ikona örneklerinin de aralarında bulunduğu toplam 78 parça eser ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

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