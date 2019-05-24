İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 313 eser ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 313 parça eser ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 313 parça eser ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
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