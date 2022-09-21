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İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 12:45 - Güncelleme:
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışma sonucu, farklı illerden kentte sikkeler getirildiğini belirledi.

Kente getirilen sikkelerin yurt dışına çıkarılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Helenistik, Roma İmparatorluğu, Geç Roma-Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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