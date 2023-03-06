İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, yasa dışı yollardan temin ettikleri tarihi eserleri, yurt dışına çıkarma arayışında olan şüphelileri takibe aldı.

3 Mart'ta Fatih ve Ümraniye'de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, 17. yüzyıla ait olduğu belirtilen el yazması 1 Kur'an-ı Kerim ile Geç Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boy ve ebatlarda 5 kılıç, 1 taşınmaz kapı kanadı parçası, 1 gerdanlık ucuna takılı halde 17 Geç Osmanlı dönemi sikkesi, bir II. Abdülhamid tuğralı madalyon, bir III. Selim dönemine ait olduğu tarihlendirilen gümüş sikke, kınına takılı vaziyette sedef ve minai işlemeli 17 Geç Dönem Osmanlı tarihli kılıçlar, Geç Osmanlı dönemine tarihlendirilen 7 hançer, sedef işlemeli 2 kale tüfeği, 1 piştov tabanca, 1 sedef kakma tömbeki ve 10 Geç Osmanlı dönemi ve Erken Cumhuriyet dönemine tarihlendirilen toplu tabanca olmak üzere toplamda 144 parça 17 ve 18'inci yüzyıla tarihlendirilen eser ele geçirildi.

Baskında 2 tarihi eser kaçakçısının yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.