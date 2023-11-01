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İstanbul'da tefecilik operasyonu

İstanbul'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
İstanbul'da tefecilik operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kuyumcu ve galerici adı altında vatandaşları yüksek faiz karşılığında borçlandırarak tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sultanbeyli ve Pendik'te belirlenen 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 657 mermi, kalem şeklinde suikast silahı, 2 av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon lira değerinde çek, 4 milyon 555 bin 500 lira değerinde senet, 15 tapu ile çok sayıda araç alım satım ve komisyon sözleşmesi ele geçirildi.

Suç örgütü kurarak hareket ettikleri belirlenen zanlıların, yüksek borçlarına karşılık vatandaşların menkul ve gayrimenkullerini darp, cebir ve tehditle el koyarak yağmaladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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