İstanbul’da ünlü bir pizza firmasının kuryesi olduğu öğrenilen bir motosikletli, Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde trafikte seyrettiği esnada araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmiş, gece ve gündüz demeden mega kentin cadde ve sokaklarında terör estirmişti. Tek tekerlek üzerinde metrelerce yol giden motosikletli genç, müşterilere pizza siparişini götürdüğü o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı.

EHLİYETİ SÜRESİZ OLARAK İPTAL EDİLMİŞ

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, motosikletin plakasının 34 TJ 454 olduğunu ve sürücüsünün de İbrahim C. olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından harekete geçen polis, maganda kuryeyi yakaladı. Şubeye götürülen magandanın 17 Ekim 2018 tarihinde sürücü belgesinin daimi iptal olduğu ortaya çıktı. Ayrıca İbrahim C.’ye, “sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak” maddesinden 2 bin 18 lira, (motosiklet kullananların Yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları) maddesinden ise istinaden 235 lira olmak üzere toplamda 2 bin 253 lira idari para cezası kesildi.

2 BİN 253 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü İbrahim C. “Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edilmiştir.