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İstanbul'da TEM bağlantı yolunda kaza

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan TIR, bariyerlere saplandı. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

  • İHA
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İstanbul'da saat 13.30 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda gişeler istikametinde iddiaya göre, İsa Özbay isimli TIR sürücüsü seyir halindeyken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.
 
Bir anda makası kıran TIR dorsesi bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında bölgede yoğun trafik oluştu.
 
Hafif yaralanan TIR sürücüsüne ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Payitaht Abdülhamid´e yurt dışında da yoğun ilgi gösteriliyor

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