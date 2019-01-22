İstanbul'da TEM bağlantı yolunda kaza
Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan TIR, bariyerlere saplandı. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
- İHA
İstanbul'da saat 13.30 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda gişeler istikametinde iddiaya göre, İsa Özbay isimli TIR sürücüsü seyir halindeyken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bir anda makası kıran TIR dorsesi bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında bölgede yoğun trafik oluştu.
Hafif yaralanan TIR sürücüsüne ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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